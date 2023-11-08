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Haberler Politika AK Parti sözcüsü: Nazilerin yaptığını yapıyor

AK Parti sözcüsü: Nazilerin yaptığını yapıyor

HABER MERKEZİ
AK Parti sözcüsü: Nazilerin yaptığını yapıyor
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gelinen noktada, ateşkes mi yapılacağı yoksa insani ara mı verileceği tartışılıyor. Netanyahu hükümeti, insani araya da karşı çıkıyor. Nazilerin yaptığını şu an Netanyahu hükümeti yapıyor. Dünyanın buna bir dur demesi lazım. Türkiye'nin garantörlüğü meselesinin gerçekleşmesi için de çalışmalar sürüyor" dedi.
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