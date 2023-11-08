Türkiye’den Gazze’ye 10 uçak dolusu yardım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bugüne kadar Türkiye'den Gazze'ye 10 uçak dolusu insanî yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı. Gazze'ye yardımların artarak süreceğini belirten Karaaslan, "Aralarında doktorların da olduğu 54 görevlimizin bölgeye intikalini sağladık. Yardımların bir kısmı Gazze'deki kardeşlerimize ulaştı. Gönderilen malzemelerin toplamı 213 tonu buldu" dedi. Tüm dünyanın aksine Türkiye'nin Gazze'deki katliama sessiz kalmadığını vurgulayan Karaaslan, "İliklerimize kadar acısını hissettiğimiz bu sürecin son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımızın çabasına ve çağrısına ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.