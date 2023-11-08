  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Türkiye’den Gazze’ye 10 uçak dolusu yardım

Türkiye’den Gazze’ye 10 uçak dolusu yardım

MURATHAN YILDIRIM
Türkiye’den Gazze’ye 10 uçak dolusu yardım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bugüne kadar Türkiye'den Gazze'ye 10 uçak dolusu insanî yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı. Gazze'ye yardımların artarak süreceğini belirten Karaaslan, "Aralarında doktorların da olduğu 54 görevlimizin bölgeye intikalini sağladık. Yardımların bir kısmı Gazze'deki kardeşlerimize ulaştı. Gönderilen malzemelerin toplamı 213 tonu buldu" dedi. Tüm dünyanın aksine Türkiye'nin Gazze'deki katliama sessiz kalmadığını vurgulayan Karaaslan, "İliklerimize kadar acısını hissettiğimiz bu sürecin son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımızın çabasına ve çağrısına ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA