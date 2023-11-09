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Haberler Politika AK Partili Çankırı yeniden aynı göreve getirildi

AK Partili Çankırı yeniden aynı göreve getirildi

HABER MERKEZİ
AK Partili Çankırı yeniden aynı göreve getirildi
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kere daha Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Çankırı sosyal medya hesabından, "3 yıldır büyük bir özveri ve hakkaniyetle yürüttüğümüz AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevimize Genel Başkan Yardımcımız Sn. Yusuf Ziya Yılmaz Başkanımızın takdirleri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Olur'ları ile devam ediyoruz. Rabbim mahcup etmesin inşallah" dedi.
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