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Haberler Politika CHP’de de HDP’ye benzer bir eş başkanlık olabilir

CHP’de de HDP’ye benzer bir eş başkanlık olabilir

HABER MERKEZİ
CHP’de de HDP’ye benzer bir eş başkanlık olabilir
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir televizyon kanalının canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında 'değişim' diyerek Genel Başkanlığı kazanan Özgür Özel hakkında konuşan Dağ, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Değişim, makyaj değişimi. Yüz aynı yüz... Kendisi geride 10 seçim kaybetmiş. Manisa'da kaybetmiş. Makyaj değişmiş. Pamukla temizleyince gerçek yüz ortaya çıktı. 13 Kılıçdaroğlu'na sembol oldu. Kılıçdaroğlu veda ettiğinde Özel ağlamıştı, bugün gülücükler saçıyor. Kongredeki mesajlar çok manidar. Sonrasındaki yazılar var. CHP'de HDP'ye benzer bir şekilde eş başkanlık olacak gibi. Değişim olmadı. Vuran aynı el, konuşan aynı söz. FETÖ konusunda Kılıçdaroğlu neyse Özel de aynı. Demirtaş'a selam söylediler benzer şekilde."
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