Türkiye yarın Atasını anıyor

İzmir Valiliği tarafından hazırlanan 10 Kasım anma programı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümü için tüm Türkiye'de yarın saat 09.05'te hayat duracak.

ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER

Tüm Türkiye'de düzenlenecek etkinlikler kapsamında İzmir'deki etkinlik saat 08.55'te Konak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Tören kapsamında İzmir Valiliği'nin himayesinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün ev sahipliğinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Konak Sabancı Kültür Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlikte 'Anılarla Atatürk' adlı kısa film gösterimi, 'İYTE'nin Uluslararası Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerinin Gözünden Mustafa Kemal Atatürk' adlı video gösterimi yapılacak. Ayrıca şiir dinletisi, İYTE Polifoni Topluluğu'nca Atatürk'ün sevdiği şarkılar, İYTE Halk Dansları Topluluğu'nca zeybek gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinlikte 'Atatürk'ü Yeniden Düşünüyorum' adlı resim sergisi de katılımcıların ziyaretine açılacak.