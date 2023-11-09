Yargıtay’dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

Gezi Davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu, yüksek yargı organlarını "adliyelik" hale getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin Atalay'la ilgili "hak ihlali" kararını görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, karara uymama kararı alıp, Atalay'ın tahliyesini reddetti.

İhlal kararının Anayasa'ya aykırı olduğunu ve AYM'nin yetki sınırını aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, karara imza atan AYM üyeleri hakkında Yargıtay Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Daire, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın bir örneğini TBMM Başkanlığı'na da gönderdi.

İNCELEME YETKİSİ BULUNMUYOR

Atalay, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görev yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçuna yardım gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, milletvekili seçilmesinin ardından hakkındaki yargılamanın durması talebiyle yaptığı başvuru Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Dosya bireysel başvuru yoluyla AYM'ye taşınırken, bu süreci beklemeksizin daire Atalay'ın cezasını onamıştı.

AYM ise Atalay'ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetmişti. Kararda, Yargıtay onaması ile kesinleşen hükmün TBMM'de okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi gerekirken, bunun yapılmadığı belirtilerek, "Bu konuyu düzenleyen Anayasa'nın 84/2 maddesi açısından AYM'ye müracaat imkanı tanınmadığı gibi AYM'nin bu konuda inceleme yetkisi bulunmamaktadır" denildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonucu ayrıca hainlere vekillik yolunun da açılabileceği uyarısı yapıldı.