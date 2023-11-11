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Haberler Politika CHP’li Milas Belediyesi törende siren çalamadı!

CHP’li Milas Belediyesi törende siren çalamadı!

OSMAN AKÇA
CHP’li Milas Belediyesi törende siren çalamadı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm yurtta saat 09.05'te sirenler çalınarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Muğla'nın Milas ilçesinde sirenler çalınamadı. CHP'li Milas Belediyesi hoparlörlerinden siren sesini duyamayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Belediye ise sirenlerin teknik bir sorun nedeniyle çalınamadığını duyurdu.

İSTANBUL'DA ÇELENK UNUTULDU

İstanbul Taksim'de düzenlenen törende siyasi partilerin çelenk sunmasında ise Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelengi alana getirmeyi unutulurken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, törende çelenksiz selamlamada bulundu. Törenin sonunda ise CHP İstanbul İl Başkanlığı çelengi partililer tarafından alana getirilerek Taksim Anıtı önüne bırakıldı.

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