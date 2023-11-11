Kariyerine bariyeri de ekledi

Muğla'da CHP'li büyükşehir belediyesi meclis toplantısını takip etmek isteyen çevreciler ve köylüler ile meclis üyeleri arasına bariyer çekildi. Toplantıyı bariyerlerin arkasından takip eden köylüler, Bayır ve Deştin mahalleleri sınırında kurulması planlanan çimento fabrikasının nazım imar planının iptal edilmesini istedi. Konunun gündem maddesi olarak görüşülmesi talebi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Kararı protesto eden köylüler, meclis toplantısını engellendikleri gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

ÇEVRECİLER DE KATILDI

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 Kasım Ayı olağan Meclis Toplantısı 1. birleşimi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi arasında yapılması planlanan ve mahkeme kararıyla ÇED raporu iptal edilen çimento fabrikasına karşı çıkan çevreciler ve köy sakinlerinin toplantıyı salona çekilen bariyerlerin arkasından takip etmesine izin verildi. Köylüler ve çevreciler kimlik bilgileri kaydedilerek içeri alındığı için toplantı, birçok kişi içeri giremeden başlatıldı. Vatandaşlara içeride cep telefonu ya da makinelerle görüntü kaydı yapmamaları için uyarıda bulunuldu.

İPTAL EDİLMESİ GÜNDEME GELDİ

İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gürsel İnce, köylülerin çimento fabrikasının 1/5000 ölçekli nazım imar planının meclis tarafından iptal edilmesi talebinin gündem maddesi olarak görüşülmesi ve meclis oylamasının yapılması için önerge verdi.

CHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Önergeye MHP, AK Parti ve İYİ Parti Meclis üyeleri kabul oyu verirken, CHP'li meclis üyeleri red oyu kullandı. Önergenin görüşülmesi oy çokluğuyla reddedildi. Oylamanın ardından meclise katılan çevreciler ve köylüler, oylama sonucuna tepki göstererek bariyerleri aşmaya çalıştı. Çevreciler meclis toplantısında "Deştin çayı özgür akacak" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. toplantısında bir skandala imza attı.

KÖYLÜLER SALONDAN ÇIKARILDI

Meclis toplantısına devam edilmesine engel olunduğu gerekçesiyle CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Meclis toplantısına engel oluyorsunuz. Bir an önce boşaltmalarını temin edin. Emniyet güçlerini göreve davet ediyorum" dedi. Çevreciler ve köylüler salondan çıkarılırken, toplantıya da 15 dakika ara verildi. Çevreciler ve köylüler, salon önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesi tarafından entegre çimento fabrikası amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptal edilmesi gerektiği savunuldu.

'AKIL VE VİCDANINIZI KULLANARAK SORUMLULUKLARINIZI YERİNE GETİRİN'

İdari paralellik ilkesi gereği planların onama yetkisinin de iptal yetkisinin de belediye meclislerinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Belediye meclis üyeleri olarak gerçekten çimento yıkım projesine karşı çıkıyorsanız, 30 senedir çeşitli şekillerde karşımıza çıkan bu canavarın başının tamamen ezilmesi için üzerlerinize düşen sorumlulukları yerine getirmelisiniz. Bunun yolu da imar planlarının geri dönüşü olmayacak şekilde iptal edilmesinden geçer. Bizler Muğlalılar olarak, bundan sonraki süreçte hem büyükşehir belediye meclis üyelerini hem de Menteşe belediye meclis üyelerini takip listemize alıyoruz. Meclis üyeleri üzerlerindeki sorumluğu kimseye atmamalı, herkes kendi vicdanını ve aklını kullanarak, Muğlalılara karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir."