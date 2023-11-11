Önce kurultayda ezildiler sonra birbirlerini ezdiler

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP'deki genel başkan değişiminin ardından CHP İzmir Örgütü'nde yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bursalı, İzmir'de haftalardır eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için varını yoğunu ortaya koyanların, genel başkan değişikliği sonrasında bir anda değiştiğine dikkat çekti.

İlkesiz siyasetçilerin tüm bu zigzaglarını İzmirlinin not ettiğini belirten Bursalı, "CHP'nin iç işleri bizi ilgilendirmez ancak ortada ibretlik bir durum var. Daha dün kurultay delegelerinden Kılıçdaroğlu'na kullandıkları oyların fotoğraflarını isteyecek kadar ileri gidenler, şimdi yeni Genel Başkan Özgür Özel'e yaranma peşine düştü. Bunlar önce kurultay sonuçlarıyla ezildi, sonra da genel başkanlarına 'ben yanınızdayım' demek için birbirlerini ezdi. İzmir'de belediyeleri yöneten ve başarısızlıkları ortada olan bu isimlerin acınacak hallerine tanık olduk. Siyaset bu kadar ucuz olmamalı. Siyaset, ilkeler üzerine yapılmalı. İzmirli 'Kral öldü yaşasın yeni kral' diyenler tarafından yönetilmeyi hak etmiyor" diye konuştu.