Tugay: Büyükşehir’i verirlerse kabul ederim

CHP kurultayında "değişimcilerin" adayı Özgür Özel'i destekleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu desteğinin karşılığını almak için harekete geçti. İsmi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Tugay, "Bana Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklif edilir, ben de reddederim diyemem. Ancak henüz bu aşamadan çok uzağız. Her şeyden önce mevcut belediye başkanımız Tunç Soyer'in devam edip etmeyeceği ile ilgili hem kendisinin hem de partinin bir karar vermesi gerekiyor. Eğer devam etmeme kararı ortaya çıkarsa o zaman bizlerin isimlerinin konuşulması doğru olur diye düşünüyorum" dedi.