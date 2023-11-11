Uyarılara rağmen yine hastaneyi bombaladılar

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef aldığı belirtildi.

ÖLENLERİN SAYISI 11 BİN 78'E YÜKSELDİ

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve içinde yerinden edilmiş çok sayıda sivilin de bulunduğu Rantisi ve Nasr Çocuk hastanelerini kuşatırkan Filistin Kızılayı, İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne sığınanlardan yaralananlar olduğunu açıkladı. Gazze'de öldürülenlerin sayısının 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78'e yükseldiği belirtildi.

MESCİD-İ AKSA YİNE BOŞ KALDI

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

2 AMBULANSININ DAHA VURULDUĞU AÇIKLANDI

Filistin Kızılay Derneği (PRCS), önceki akşam İsrail saldırılarında yaralıları almaya giderken 2 ambulansının daha vurularak hizmet dışı kaldığını açıkladı. PRCS önceki akşamki saldırılarla ilgili "İşgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki El-Awda hastanesi bölgesini hedef alması sırasında bir PRCS gönüllüsü yaralandı ve iki ambulans hizmet dışı kaldı" açıklamasını yaptı. PRCS, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananların Refah Sınır Kapısı'na taşınması sırasında 5 ambulans bulunan konvoyunun iki defa İsrail tarafından hedef alınarak vurulduğunu duyurmuştu.

4 BİN 600 HAMİLE KADIN VE 380 BEBEK BAKIMA MUHTAÇ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze Şeridi'ndeki tesislerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ajansın doğum sonrası bakım sağlamak için çalıştığı ama barınaklardaki koşulların yeni doğan bebekler için uygun olmadığı belirtildi.

MACRON: İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e Gazze'deki katliamı durdurma çağrısında bulundu. Macron, "Gazze'de bebekler, kadınlar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" dedi.