Yargıtay’dan AYM’ye sert çıkış: Anayasa koyucunun iradesini yok saydı

YARGITAY'dan Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından ilk açıklama geldi. Açıklamada "Anayasa Mahkemesi, tartışmalara konu olan davada, Anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa'nın 83'üncü maddesindeki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14'üncü maddesini işlevsiz bırakmıştır" denildi. Yargıtay açıklamasında ayrıca "Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca Anayasa Mahkemesinin değil, tüm yargı organlarının görevidir" ifadelerine yer verildi. Anayasa Madde 14 özetle "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" diyor.