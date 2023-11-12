El Kassam Tugayları meydan okudu

Gazze'deki sıcak bölgede Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde ve Kudüs Tugayları sözcüsü Ebu Hamza açıklamalarda bulundu.

'İSRAİL'E YAYILABİLİR'

EBU Ubeyde, "Moralimiz yüksek ve zafer yaklaşıyor. Kalplerinizi iyileştirecek sürprizler göreceksiniz. Sizden tek isteğimiz dua etmenizdir. Allah'a kavuşacağını zannedenler, küçük bir grup büyük bir topluluğu mağlup etti diyecekler" dedi. KUDÜS Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza da, Filistin dışında hazırlık yaptıklarını belirtti. Ebu Hamza yaptığı açıklamada, "Savaş artık sadece Gazze ile sınırlı değil. Filistin dışında da hazırlık yaptık" dedi.Kudüs Tugayları, El Nasr mahallesinde çok sayıda İsrail tankını pusuya düşürdü. Kudüs Tugayları'nın Sözcüsü ise yaptığı açıklamada 'Savaş yakında İsrail'e yayılabilir' dedi. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Hamza, İsrail ile yaşanan çatışmanın, Gazze Şeridi dışına taşabileceği konusunda uyardı. Ebu Hamza paylaştığı kısa ses kaydında, "Savaş artık Gazze ile sınırlı değil ve sahadaki gelişmelere bağlı olarak yakında İsrail'e de yayılabilir" dedi. Gazze'deki Al-Mayadeen muhabiri de bir açıklama yaparak, "İsrail ordusu, sahil bölgesindeki bazı İsrail güçleriyle iletişimin tamamen kesildiğini söylüyor" diye konuştu.