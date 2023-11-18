300 çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban ile Valiliğ'i ziyaret etti. Polis mangası tarafından karşılanan Yerlikaya, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Elban ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yer aldı.

5 BİN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, İzmir'deki temaslarını Kemeraltı'nda vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek sürdürdü, ardından MHP ve AK Parti İzmir İl Başkanlarını ziyaret etti. Yerlikaya, programı kapsamında gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katıldı. Terör, uyuşturucu, zehir tacirleri ve çetelere karşı verilen mücadelede büyük bir başarı kazanıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, 300 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "1 Ocak - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında, organize suç örgütlerine yönelik 370 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında ise 5 bin 411 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan bin 800'ü tutuklandı, bin 481'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde 1'i uluslararası, 13'ü ulusal, 33'ü bölgesel, 253'ü yerel organize suç örgütü çökertildi" dedi.

'ZEHİR TACİRİ DE TERÖRİSTTİR'

Öte yandan Yerlikaya, "Teröristle zehir tacirlerini eşdeğer görüyoruz" diyerek yaptıkları çalışmalardan başlıklar aktardı. Yerlikaya, "Son 10 ayda uyuşturucuyla mücadelede 197 bin 354 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 23 bin 973 şahıs tutuklanırken, 8 bin 969 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Her türlü bağımlılıkla etkin mücadeleye, İçişleri Bakanlığı olarak en üst seviyede katkı sunuyoruz. Bu çerçevede temel hedefimiz, insanlık suçu olarak gördüğümüz uyuşturucunun ülkemiz için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını temin etmektir. Teröristle zehir tacirlerini eşdeğer görüyoruz" dedi.

10 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI

Toplumu uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirdiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Çünkü bu büyük mücadeleyi millet olarak el ele vererek kazanabiliriz. Bir yandan arzla ilgili, her türlü yasadışı maddenin ülkemize girişini engellemeye çalışıyoruz. Diğer yandan ise taleple ilgili, başta gençlerimizden başlamak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik; En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Rehber, Narko Nokta, Narko Tır, Narko-Kaan, Narko-Göçmen ve Narko 191 projelerimizle bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Bu faaliyetlerle bugüne kadar 10 milyondan fazla insanımıza ulaştık" diye konuştu.

İzmir'de son 150 günün bilançosu:

İzmir'de 4 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonların bilançosunu da açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

Organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 41 operasyonda, 184 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 66'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 10 bin 84 operasyonda 12 bin 581 şüpheli şahıs gözaltına alındı, bin 18 kişi tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 322 operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 455 şüpheliden 240'ı tutuklandı. 15 bin 217 düzensiz göçmen yakalandı, 9 bin 512'si sınır dışı edildi.

Bakan Yerlikaya'dan İzmirlilere çağrı: Huzurunuzu bozanı ihbar edin!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmirli hemşehrilerimden bir ricam var. Bulunduğunuz yerde uyuşturucu başta olmak üzere, organize suç örgütleri, göçmen organizatörleri... Sizin huzursuz olduğunuz ve 'İzmir'imizde görmek istemiyoruz' diyeceğiniz büyük küçük, önemli önemsiz şeyleri 112'den bize haber verin" dedi.