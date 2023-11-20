“Bu anlayış 31 Mart’ta yolcu"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından İzmir'deki su baskını görüntülerini paylaşarak açıklama yaptı. Saygılı, "25 yıldır yerel iktidarda olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi her yağış sonrasında oluşan manzarayı film gibi izleyerek bahanelere sığınmayı alışkanlık haline getirmiştir" dedi.

'SORUMLULUKLAR GEÇİŞTİRİLİYOR'

Saygılı şöyle devam etti: "Gerçek anlamda görevi ve sorumluluğu olan altyapı çalışmalarını ise gerçekleştirmeyi değil geçiştirmeyi tercih etmiştir. Hemşehrilerimiz algı ile yönetilen kentimizin sorunlarıyla baş başa kalmaktan artık harap oldu. CHP Belediyeciliği; bu şehrin 4 mevsim maruz kaldığı en büyük sorun. Yazın koku, kış yaklaşırken sel baskınları. Bu görüntüleri; yağmurlu bir günde daha; yönettiği İzmir'de en temel hizmetleri hayata geçiremeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in seyrine sunuyoruz..."

'MAKUS TALİHİMİZİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Saygılı, "İzmirliye reva görülen bu anlayışı İnşallah 31 Mart'ta yolcu edecek ve İzmir'imizin makus talihini hemşehrilerimizle birlikte değiştireceğiz" dedi ve ekledi: "İlimiz genelinde devam eden aşırı yağış nedeniyle oluşan ani su baskınları ve sel felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."