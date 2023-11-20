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Haberler Politika Öğretmenlik kariyer sınavına katılım yüzde 99

Öğretmenlik kariyer sınavına katılım yüzde 99

HABER MERKEZİ
Öğretmenlik kariyer sınavına katılım yüzde 99
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik içinse başvuranların yüzde 99,03'ü sınava girdi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları, "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru soruldu. 135 dakikalık sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.
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