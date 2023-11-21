Holokost utancı Avrupa’yı esir almış

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ DEĞİL BARBARLIK"

Gazze'ye ulaştırılmak üzere şu ana kadar 11 uçak dolusu malzemeyi Mısır'a gönderdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Böylece Gazzeli kardeşlerimiz için 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk" dedi. Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri bir vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Çocukları daha ağzı süt kokan sabileri uçaklarla bombalayarak öldürmenin adı savaş değildir; bunun adı barbarlıktır, devlet terörüdür. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ŞEFKAT ELİ ORADA"

"Gazze'de hizmet veren neredeyse tüm hastaneler İsrail'in saldırıları sebebiyle ya yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Gazze'deki kanser hastalarının ülkemize sevkiyle ilgili işlemleri başlattık" diyen Başkan Erdoğan, "Türkistan'dan Afganistan'a, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar nerede gözü yaşlı, gönlü kırık kimse varsa Türkiye'nin şefkat eli oradadır" diye konuştu.

'UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız" dedi.