7 ülkelik temas grubu ‘Gazze’ için çalışıyor

Türkiye Gazze'de yaşanan insani dramın önüne geçmek için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Bakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fidan, "İsrail zulmünün devam etmemesi, son bulması ve bölgede iki devletli çözümün hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin alınan kararların takibi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkelik bir temas grubu kurulduğunu söyleyen Fidan, grubun faaliyetlerine Çin'de başladığını, dün de Rusya'nın başkenti Moskova'da devam ettiğini dile getirdi. Bakan Fidan'ın İİT ve Arap Birliği ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla bugün Londra ve Paris'te İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

5 ÜLKE ZİYARET EDİLECEK

Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan heyet, Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeyi ziyaret edecek.