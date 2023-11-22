CHP ve İyi Parti’den istifa edip MHP’ye katıldılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 25 kişiye rozetleri takıldı. MHP'ye katılanlara rozetleri, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık tarafından takıldı. MHP'ye ilginin fazla olduğunu belirten Alıcık, "Türkiye'nin en güzide partisi olan MHP, aynı zamanda bu ülkenin çimentosudur. Partimize olan yoğun katılım bizleri memnun ediyor" diye konuştu.

ALİ GİLİK DE İSTİFASINI VERDİ

Öte yandan Aydın'da Recep Taner'in Efeler Belediye Başkan aday adaylığı için istifasının ardından henüz il başkanı belli olmayan İYİ Parti, Aydın'da üst düzey bir yöneticinin istifa ile sarsıldı. İYİ Parti Aydın İl Disiplin Kurulu Başkanı Ali Gilik, sosyal medya üzerinden görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.