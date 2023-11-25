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‘Canı ve emeğiyle mücadele verenlerin günü’

HABER MERKEZİ
‘Canı ve emeğiyle mücadele verenlerin günü’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü... Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, Başkan Erdoğan'la izlediği "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına ilişkin görüntülere de yer verdi.
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