İnsani ara verildi eve dönüşler başladı

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara dün başladı. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bombardımandan kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinli, çatışmalara 4 günlük insani aranın başlamasıyla dün bölgenin güney ve orta kesiminde yer alan evlerini görmek için yola çıktı. Mutabakat kapsamında Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt ve gıda yüklü TIR'ların girmeye başladığı belirtildi. Söz konusu yardım TIR'larının akaryakıt ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıdıkları kaydedildi.

ATEŞKESTE BİLE ATEŞİ KESMEDİLER

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, dün sabahtan bu yana gaz, akaryakıt ve yardım yüklü 60 TIR'ın Gazze'ye giriş yaptığını söyledi. İsrail güçleri, geçici ateşkes anlaşmasına rağmen dün yine bir Filistinliyi öldürdü. Batı Şeria'da bir evi kuşatan İsrail güçleri çıkan çatışmada 22 yaşındaki Muhammed el- Hanavi isimli Filistinli genci öldürdü.

ESİR TAKASINDA İLK ADIM: 13 İSRAİLLİ 39 FİLİSTİNLİ SERBEST

Esir takası kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 13 İsrailli esirin İsrail'e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edildiği belirtildi. Esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla götürüldükleri Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nda İsrailli istihbarat yetkilileri ile buluştu. nakledilerek ger��ekleşti. Bunun yanında kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi. Öte yandan Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin salıverildiğini duyurdu.