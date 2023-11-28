Esnaf için acil çağrı: Özel bölge ilan edilsin

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Kordon ve Alsancak'ta su altında kalan iş yerlerine destek verilmesi, taşkının etkilediği yerlerin özel bölge ilan edilmesi ve zarar gören esnafın vergi, SGK ödemelerinin ertelenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

ZARARI KARŞILANMALI

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata da, yaşanan su taşkınlarının ardından esnafın zararının karşılanması için iş dünyasından gelen Kordon'un özel bölge ilan edilmesi çağrısına destek verdi. Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı ise, "Hollanda deniz seviyesinin 6 metre altında olmasına rağmen önlemini almış. Volendam'da dalgalar geriye doğru sirkülasyon yapıyor. Bu bize rol model olabilir" diye konuştu.