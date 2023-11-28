Uzmandan açıklama: İklim degil, yönetim krizi

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Karşıyaka ve Konak'taki yapıların deniz seviyesinin altında kaldığının bilinen bir gerçek olduğuna dikkat çekerek, "İklim değil, yönetim krizi. Böyle giderse 40 yıl sonra bugünkü Fuar ya da Basmane'de deniz suyu görürsek şaşırmayalım" dedi.

'YÜKSELMELER SIKLAŞACAK'

Yaşar, "İzmir Körfezi jeolojik olarak yılda 5-10 milimetre çöküyor. Sahil şeridini her yağmurda su basıyor. Tedbirler alınmadığı sürece sonraki yıllarda bu yükselimler daha sıklıklarla ve çok daha gerileri etkileyerek devam edecektir. Gerçekten işimiz çok zor" diye konuştu.