Yanıkömeroğlu, İYİ Parti’den istifa etti

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'yi kuruluş amaçlarından uzaklaşmakla eleştiren Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

FURYA SÜRÜYOR

İYİ Parti'de son günlerde üst üste istifalar yaşandı. İlk olarak İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti. Daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de istifa etti. Partinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. İYİ Parti'den istifa edenler arasında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yer alıyor.