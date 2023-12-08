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Haberler Politika ‘İzmir bavuluyla gelene teslim edilemez’

İzmir bavuluyla gelene teslim edilemez’

HABER MERKEZİ
‘İzmir bavuluyla gelene teslim edilemez’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve Önceki dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Buğra Gökçe'yi 'bavul' üzerinden eleştirdi. Sertel açıklamasında, "Büyükşehir Belediye Başkanı kentin emanet edildiği kişidir. Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'i çok iyi bilmelidir. Muhtar olmak için bile 1 yıl o mahallede ikamet etmek zorundadır. Ben bavulumu aldım geldim olmaz. Mahalleyi temsil etmek için 1 yıl arıyorsunuz ama kenti bavulla gelen insana nasıl teslim ediyorsunuz" dedi.

İzmir'in sorunlarına dikkat çeken Atila Sertel, "İzmir'in sorunlarının başında trafik geliyor. Bir planlama eksikliği söz konusu. Yağmur yağdığında sel meydana geliyor. Daha fazla yeşil alana ihtiyacımız var. İzmir'in çöpünü nereye taşıyacağımız bile meçhul. İzmir'in kreş, huzurevi, yaşlı bakım merkezi gibi bir çok sorunu var" dedi.

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