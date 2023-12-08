Söke’de 41 üye ayrıldı

Aydın'da kaos yaşanan İYİ Parti'de peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. Söke ilçe teşkilatında toplu istifa gerçekleşirken İYİ Parti Söke Belediye Meclis Üyesi Mehmet Mert, İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve kurucu üye Ümral Mert, İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Anıl Mert, Kurucu Üye Oğuz Cengiz ve beraberindeki 38 üye partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yanlış parti politikaları yüzünden istifa ettiğini belirten Mehmet Mert, "Kuruluşundan bu yana içinde bulunduğumuz İYİ partinin kuruluş amacı ve ilkelerinden sapması, Söke İlçe başkanının uyguladığı çıkar ve menfaate dayalı yanlış ve kabul edilemez politikalarından dolayı istifa ediyoruz" diye konuştu.