Menemen’de bu kış kimse üşümeyecek

İzmir Menemen'de birlik ve beraberlik ruhu, bu kez kış soğuklarını sıcağa çevirmeye hazırlanıyor. Menemen Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kömür yardımı kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin kış boyunca yakacak ihtiyacının karşılanması adına 100 bin çuval dağıtımına başladı.

"HİZMET BELEDİYECİLİĞİ"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sosyal yardımlar kapsamında dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin çuval kömür dağıtımı hakkında, "Aşevimizin kapasitesini, kimse aç kalmayacak diyerek arttırdık. Şimdi de Menemen'de kimse üşümeyecek diyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kömür dağıtıyoruz" dedi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte belediye olarak dar gelirli vatandaşlara kömür yardımına süratle başladıklarını söyleyen Aydın Pehlivan, "Menemen'imizde iki konuya çok önem veriyoruz. Biri eser belediyeciliği, diğeri de hizmet belediyeciliği" dedi.

"AMAÇ GÖNÜLLERİ ISITMAK"

Pehlivan, "Hiçbir Menemenli hemşehrimizin yatağa aç girmemesi için aşevimizin kapasitesini arttırdık ve her

gün binlerce kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz. Ayni ve nakdî olarak birçok ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Evde bakım hizmetlerinden, sünnet şölenine kadar vatandaşımızın her anında yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Tüm bunlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hiçbir yaşlımızın, hiçbir evladımızın, hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızın üşümesini istemiyoruz. Bu kapsamda 100 bin çuval kömür dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki mesele, soğuk kış aylarında da birlikte olmak. Biliyoruz ki en temel mesele gönülleri ısıtmak" diye konuştu.