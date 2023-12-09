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Haberler Politika Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna yakalama kararı

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna yakalama kararı

HABER MERKEZİ
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna yakalama kararı
İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda şüphelinin 02 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'den ayrıldığının tespit edildiği, bu nedenle 8 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, ayrıca kaza tespit tutanağındaki tespitler ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Şube'sine gönderildiği" belirtildi. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Göçer'in 1'i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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