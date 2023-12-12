AK Parti İzmir kampa giriyor

Siyasi partilerde 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok siyasi partide aday adaylığı süreci başlarken aday adaylıklarını açıklayan isimler saha çalışmalarına bağlamış durumda. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda aday adaylarını belirlemek için temayül yoklaması gerçekleştiren AK Parti'de İzmir teşkilatı kampa girmeye hazırlanıyor. YEREL seçimler ile ilgili yol haritasının belirlenmesi beklenen ve fikir alışverişinde bulunulacak toplantı Seferihisar'da gerçekleştirilecek. İl Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığında düzenlenecek toplantıya İl yönetimi, İlçe başkanları, İl ve ilçe başkan yardımcıları bir araya gelecek. Toplantı 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ve İzmir Milletvekillerinin de katılım sağlaması bekleniyor.