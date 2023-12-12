Bu katliama sessiz kalanlar hesap verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 'Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Kabulünün 75'inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözlerden Eyleme' başlıklı oturuma katıldı.

VİCDANLI MİLLETLER SÜRECİN TAKİPÇİSİ

Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada 20. yüzyılın ilk yarısında dünya savaşlarında büyük acılar yaşayan milletlerin bir araya gelerek barışı sağlayacaklarına ve koruyacaklarına dair söz verdiklerine dikkati çekerek, "Öte yandan Filistin, tam 75 yıldır, işgal altında acı çekmeye devam ediyor. İsrail yönetimi, Filistin halkına uyguladığı soykırımla, insanların yaşam hakkını dünyanın gözü önünde açıkça ihlal ediyor. Dünya barışına öncülük edenler sessiz. Küresel siyaseti belirleyenler sessiz. Ekonomik gücü elinde tutanlar sessiz. Aslında her sessiz kalış, bir çocuğun daha yetim kalmasına, bir annenin feryadına, bir ailenin daha tarihten silinmesine açıkça destek oluyor. Bu katliama sessiz kalanlar tarih karşısında hesap verecektir. Başta Türkiye olmak üzere, insan haklarına saygı duyan, tüm vicdanlı milletler bu sürecin takipçisi olacaktır" dedi.