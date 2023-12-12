‘Görgü kuralları’ müfredata girdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ortaokullarda 'görgü kuralları ve nezaket' dersi ile liselerde 'adabımuaşeret' dersinin müfredatı hazırlandı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre MEB, dersin adını pedagojik uygunluk açısından liselerde 'adabımuaşeret', ortaokullarda ise 'görgü kuralları ve nezaket' olarak belirlendi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'adabımuaşeret' dersinin, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'görgü kuralları ve nezaket' dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayından geçti. Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak 'görgü kuralları ve nezaket' dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri; aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.