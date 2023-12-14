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Haberler Politika Son dakika... Başkan Erdoğan, Biden ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, Biden ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 konusu ve ikili ilişkiler ele alındı.

AA
Son dakika... Başkan Erdoğan, Biden ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F16 konusu ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde, İsrail'in saldırılarının derinleşmesinin ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini ifade etti.

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