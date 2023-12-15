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Haberler Politika Ateşkes ile katliam arasında ABD duruyor

Ateşkes ile katliam arasında ABD duruyor

HABER MERKEZİ
Ateşkes ile katliam arasında ABD duruyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "ABD'nin birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri duruyor" dedi. Filistin Kızılayı, dün İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi yakınını topçu ateşiyle bombaladığını, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Filistin Kızılayıdan yapılan açıklamada, İsrail topçularının Han Yunus'un merkezini 2 saat bombaladı. Açıklamada, "Ekiplerimiz çok sayıda şehit ve yaralıyla ilgileniyor" denildi.
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