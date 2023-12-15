Emine Erdoğan’dan Gazzeli hasta çocuklara şefkat eli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaki 16 çocuğu ziyaret etti. Emine Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hastane Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer, Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı eşlik etti. Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu. Çocukların durumlarına duygulanan Emine Erdoğan, çocukları kucağına alıp, oyunlar oynattı. Emine Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle tanınan 9 yaşındaki Retal Ashour'un bacağının iyileşeceği haberini aldı.

ANLAMLI ŞARKI

İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi. Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi niyetliydim. Evimi yerimi biliyordum/ İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize terörist geldi/ Babamı öldürdüler" sözleri dikkat çekti.