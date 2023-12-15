‘Erdoğan uluslararası toplumun lideridir’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkent Moskova'da yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki durumla ilgili yaklaşımını değerlendiren Putin, "Gazze'deki durumun iyileştirilmesi yönünde Erdoğan'ın önemli ve öncü rolünü belirtmek isterim. Erdoğan, kesinlikle Gazze'deki trajediye dikkati çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir. Allah ona sağlık versin" dedi.

'OLANLAR FELAKET'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'deki olayların "felaket" niteliğinde olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Olanlar felaket. Burada oturanlar ve tüm dünyadaki insanlar her şeyi görüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin dünyadaki en büyük çocuk mezarlığı haline geldiğini söyledi. Bu değerlendirme çok şeyi anlatıyor. Bu, objektif bir değerlendirme." Türkiye ile Filistin konusunda benzer pozisyon sergilediklerini vurgulayan Putin, "Türkiye gibi başkent Doğu Kudüs ile Filistin devletinin kurulmasına dair BM kararlarının uygulanmasından yanayız. Bu, çok önemli. Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin sağlam temelin oluşturulması gerekiyor. Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz. Yaklaşımlarımız çok yakın. Erdoğan ile görüşeceğimizi umuyorum. Bunu planlıyorum. Geçenlerde de planlamıştım. Türkiye'ye uçmaya hazırdım. Ancak Erdoğan'ın programı uygun değildi. Bu ziyareti yıl başında gerçekleştirmeyi kararlaştırabiliriz" dedi.