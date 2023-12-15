  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika İzmirlilerin mezarlık sorununa neşter

İzmirlilerin mezarlık sorununa neşter

HABER MERKEZİ
İzmirlilerin mezarlık sorununa neşter
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Güzelbahçe Yaka Köyü'ndeki hazine arazisi olan bölgenin mezarlık olarak kendilerine tahsis edilmesi" talebinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Dağ, "Geçmişte birçok projede, bugün de mezarlık konusunda olduğu gibi; İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda İzmirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi. Dağ, "Mezarlık ile ilgili tüm sorumluluklar belediyeye ait olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ısrarla hazine arazisini talep etmiş ve sorumluluğu hükümete atmaya çalışmıştır. Hükümet olarak gerekli desteği vereceğimizi belirtmiştik. Söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin önemli bir talebi olan bu konunun bizzat takipçisi olduk" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA