İzmirlilerin mezarlık sorununa neşter

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Güzelbahçe Yaka Köyü'ndeki hazine arazisi olan bölgenin mezarlık olarak kendilerine tahsis edilmesi" talebinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Dağ, "Geçmişte birçok projede, bugün de mezarlık konusunda olduğu gibi; İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda İzmirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi. Dağ, "Mezarlık ile ilgili tüm sorumluluklar belediyeye ait olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ısrarla hazine arazisini talep etmiş ve sorumluluğu hükümete atmaya çalışmıştır. Hükümet olarak gerekli desteği vereceğimizi belirtmiştik. Söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin önemli bir talebi olan bu konunun bizzat takipçisi olduk" dedi.