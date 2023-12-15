MİT’ten kundakçıya SİHA’larla operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, "Terör Arananlar Listesi"nde Yeşil Kategori'de yer alan Sebahat Ormanlı'nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı. MİT. yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/ KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Türkiye'deki büyük şehirlerde kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten terörist, intikal halindeyken etkisiz hale getirildi. Mizgin Guyi kod adlı Sebahat Ormanlı, orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu.