Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 179 cenaze ile 303 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti. Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 50 bin 897'ye çıktığını bildirdi. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki halkı göç ettirmek için sağlık sistemine saldırıyor. İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni askeri kışlaya ve amaçları için tiyatro sahnesine çevirdiğini belirten Kudra, hasta ve yaralıları hastaneyi boşaltmaları için tehdit ederek hiçbir ilaç ve tıbbi malzemenin bulunmadığı Şifa Hastanesi'ne gitmelerini istediğini hatırlattı.