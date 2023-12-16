Ekrem İmamoğlu’nun elleri oynaşta gözleri fıldır fıldır

Muhalefet sıkıntıda.

Muhalefet darmadağın, panik havasında bir görüntü veriyor.

Özellikle CHP ile İYİ Parti'nin içi fokur fokur kaynıyor. İçlerindeki çekişmeler, dar alanda kısa paslaşmalar, birbirlerinin ayaklarını kaydırma girişimleri tüm hızıyla sürüyor.

Kulislerde konuşulan çok konu var ancak öne çıkan 4 olay hemen hemen her masada, lokantada konuşuluyor.

PEKİ NEDİR BU 4 KONU?

1) İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın olası adayları, CHP'nin değişecek büyükşehir adayları.

2) Meral Akşener'in siyasi geleceği.

3) Ekrem İmamoğlu'nun hem CHP hem de İYİ Parti içinde ellerinin oynaşta olması, gözlerinin fıldır fıldır dönmesi.

4) Özgür Özel'in geçici genel başkan olması. Yani seçime kadar Özgür Özel...

Görünen ve görünmeyen derin kulislerin döndüğü CHP'yi masaya yatıralım.

CHP'de İzmir krizi sürüyor.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda eş başkanlar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu anlaşamadı.

Eş başkanlar anlaşamayınca İzmir adayı açıklanamadı.

Karara bağlanan iller arasında İzmir ve Aydın'ın yer almaması dikkat çekti. Bunun, Özgür Özel ile İmamoğlu arasında İzmir adayı konusunda yaşanan görüş ayrılığından kaynaklandığı konuşuluyor.

SOYER DENKLEM DIŞI

İzmir için İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Buğra Gökce'yi, Özel'in ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu istediği belirtiliyor. Kulislerde, Özel'in Çerçioğlu'nu arayıp teklifi götürdüğü de konuşulurken, İzmir adayının gelecek hafta tekrar değerlendirileceği belirtiliyor. Çerçioğlu'nu daha önce hem Kılıçdaroğlu hem Özel, Aydın adayı ilan etmişti.

Çerçioğlu'nun İzmir'e kaydırılabileceği, Aydın adayının da Bülent Tezcan olabileceği konuşuluyor.

CHP Parti Meclisi'nde Tunç Soyer'in, anketlerdeki memnuniyet oranının düşük çıkması nedeniyle adaylık denklemi dışında kaldığı söyleniyor.

AKŞENER'İN GELECEĞİ

Kurulmasının üzerinden sadece 6 yıl geçen İYİ Parti'nin içi karıştı. Partiden istifalar devam ediyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladıkları anda daha çok istifaların gündeme geleceği gözleniyor.

Peki Meral Akşener gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?

Partisini karıştıran elleri tam ve doğru teşhis edebiliyor mu? Yoksa Akşener'in siyaseti bırakması ihtimali üzerinden parti yönetimini ele geçirme savaşı veren Avrupa-İstanbul orijinli bazı etkili isimlerin kurgulanmış bir strateji izleyip

izlemedikleri merak ediliyor.

Meral Akşener bu seçimde İYİ Parti'yi her yerde kendi adaylarıyla sokmakta kararlı.

Meral Akşener'in kaderi 31 Mart 2024 gecesi belli olacak.

Seçimlerde yüzde 10 kader çizgisi. 'Altında olursa bırakır, üstüne çıkarsa yeniden kükrer' deniyor. Araştırmacı Murat Gezici son rakamları verdi:

"Türkiye'de 900'ün üzerinde belediye var ve bunların 340'ın üzerinde olan kısmı CHP logosuyla kazanılmış belediyeler.

Yüksek ihtimal 340 civarındaki CHP'li belediyeler 280 ya da 260 oranına düşebilir.

Yüzde 20-25 oranında belediyeleri kaybedebilir.

Önümüzdeki seçimlerde Meral Akşener-İYİ Parti yüzde 4 ila yüzde 6 oranında ülke genelinde bir oy alabilir. Bu göstereceği adaylara göre değişebilir."

İMAMOĞLU'NUN ELLERİ

Ekrem İmamoğlu'nun hem CHP'ye hem de İYİ Parti'ye el attığı gözleniyor. Özgür Özel'in "iki arada bir derede" kaldığı söyleniyor. İmamoğlu'nun, İstanbul dahil büyükşehir ve özgül ağırlığı olan illerin belediye başkan adayları ve meclis üye adaylarını "Genel Başkan üstü pozisyon"da belirleme girişimlerinin rahatsızlığı artırdığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'i İmamoğlu için dikkatli olması konusunda uyardığı söyleniyor.

Özel'in seçimden sonra CHP'de esecek sert rüzgârlara dayanamayacağı, gizli anlaşma gereği seçimi kaybetmiş Ekrem İmamoğlu'na bırakmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

PARTİYİ KARIŞTIRIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i de zor durumda bıraktığı, İYİ Parti'yi de karıştırdığı net ve açık ortaya çıktı. Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa edince Mansur Yavaş'ın adamı İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, "İmamoğlu satın aldı" mesajı attı. İYİ Parti'nin etkili adamı Buğra Kavuncu'nun yakın arkadaşı Burak Akburak, milletvekilinin ismimi SATILIK.

COM'da ilan etti.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin isyanı karşısında Buğra Kavuncu'nun ekibinden isimler İmamoğlu'nu suçladılar, 'Seni başkan seçtirmeyeceğiz' diye mesaj attılar. İBB İYİ Parti grubundaki son istifa ve ardından yaşananlarda da İmamoğlu'nun parmağı olduğunu Meral Akşener biliyor.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz; İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ı İmamoğlu'nun kayığına binmekle suçluyor. İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır, İP'in yok olma yolunda ilerlediğini belirterek;

"içim yanıyor" dedi.

SONUÇ

Eş başkan Özgür Özel'e eski HDP yeni DEM kalmış görünüyor. Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı net konuşuyor: "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir." Son durum: CHP ile PKK'nın siyasi kolu HEDEP-DEM nikah tazeliyor. DEM genel kurulu bugün toplanacak. CHP ile işbirliğine evet diyerek pazarlık masasına oturma kararı verilmesi bekleniyor.

HDP-HEDEP-DEM'de derin ABD aparatı PKKKandil kan içicileri ne derse o olur. Nokta.