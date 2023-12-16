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Haberler Politika Gazzeli çocuklar bizi şarkılarla karşıladı

Gazzeli çocuklar bizi şarkılarla karşıladı

HABER MERKEZİ
Gazzeli çocuklar bizi şarkılarla karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara'da tedavi altına alınan çocuklara ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegane teselli kaynağımız. Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canı gönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 16 çocuğu ziyaretine ilişkin görüntülere de yer verdi.
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