238 bin 55 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Suç çetelerine yönelik operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yıl organize suç örgütlerine yönelik yapılan 401 operasyonda 5 bin 879 kişi gözaltına alındı, 2 bin 88'i tutuklandı. 15'i ulusal ve uluslararası, 275'i yerel, 36'sı bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi" dedi.

Türkiye'de 3 milyon 237 bin 585'i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761'i ikamet izniyle kalanlar, 262 bin 638'i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunduğunu söyleyen Yerlikaya, "238 bin 55 Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı" diye konuştu.