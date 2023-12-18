Bakan Tunç: Tüm hain darbe girişimlerini boşa çıkardık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17-25 Aralık olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, 17-25 Aralık sürecinin FETÖ mensuplarının hukuka aykırı ve sahte delillerle hükümeti ve milli iradeyi hedef aldığı hain bir darbe girişimi olduğunu belirtti. Tunç, "7 Şubat MİT krizi ve Gezi kalkışmasında olduğu gibi ülkemizin huzur, güven ve istikrarını hedef alan bu hain girişimin de dimdik karşısında durduk ve aziz milletimizin desteğiyle bu kalkışmaya da geçit vermedik. Karanlık FETÖ, yargı ve emniyet içine sızmış elemanlarıyla gerçekleştiremediği hain ve kirli planını, 15 Temmuz'da aziz milletimize silah doğrultarak, tankları üzerine sürerek, uçaklarla bombalayarak hayata geçirmeye çalıştı. Bu hain darbe ve işgal girişimini de boşa çıkardık" ifadelerini kullandı.