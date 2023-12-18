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Haberler Politika Hürmet ve rahmetle...

Hürmet ve rahmetle...

HABER MERKEZİ
Hürmet ve rahmetle...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin- i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük alim Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıl dönümünde hürmetle rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

KURTULMUŞ'TAN MESAJ

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevlana'nın çağları ve kıtaları aşan öğretisi insanlık ailesini aydınlığa, tevhide, alçak gönüllülüğe, sevgiye, ümide, barışa, kurtuluşa çağırmaya devam ediyor. Bizi biz eyleyen hikmetli sözleriyle medeniyetimizin harcını karan, büyük mutasavvıf, İslam arifi ve alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, vuslatının 750. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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