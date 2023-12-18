İki mülteci kampına saldırı: 36 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli öldü. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da Şihab ailesine ait bir evi savaş uçaklarıyla hedef aldı. Bölgedeki sivil savunma ve ilk yardım ekipleri saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 90 kişinin yaralandığını aktardı. Çok sayıda kişinin de hala enkaz altında olduğu kaydedildi. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'nda bulunan ve çoğunluğu zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin yer aldığı bir evi vurdu. İlk belirlemelere göre, saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

7 EKİM'DEN BU YANA 92 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 92 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilirken, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız olduğu aktarıldı.

'ZAFERE ULAŞANA KADAR DURMAYACAĞIZ'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gece düzenlediği basın toplantısında uluslararası baskılara rağmen devam etmeleri gerektiğini söyledi. Netanyahu, uluslararası baskılara ve ölen evlatlarımızın bize ödettiği dayanılmaz maliyete rağmen, zafere kadar devam etmemiz gereken bir varoluş savaşındayız. Askerlerimizin, her birinin hayatını korumak için her şeyi yapıyoruz ve yapacağız ve onların zarar görmemesi için tüm imkânları kullanacağız. Zafere ulaşana kadar hiçbir şey bizi durduramayacak" dedi.