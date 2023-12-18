İzmir adayları Manisa’ya akın etti

CHP lideri Özgür Özel'in haftasonunu Manisa'da geçirmesi İzmirli partilileri de bu kente akın ettirdi. Yeniden aday olmak için çalışan ancak istediğini alamayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dün Manisa'ya gidenler arasındaydı. Manisa Anemon Otel'de gerçekleşen Soyer ile Özel görüşmesi 45 dakika sürdü. Soyer'e yakın isimler görüşmenin iyi geçtiğini belirtirken "Adaylık için 5 basamak varsa şimdiye kadar 3'ü aşıldı" dedi. Soyer'den sonra görüşmeye İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ismi Büyükşehir adaylığı için geçen eski milletvekili ve iş insanı Alaattin Yüksel girdi. 2 saat süren görüşmeden iki ismin de moralli çıktıkları belirtildi.