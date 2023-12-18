İzmir için 3 anket firması sahada

CHP Genel Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları için üç anket firmasıyla anlaştı. Ekipler sokağa indi, İzmirlilerin nabzı tutuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Bir kaç haftaya anket sonuçları belli olur" ifadelerini kullanmıştı.

"MEMNUN MUSUNUZ?"

Bu hafta yapılması beklenen ankette İzmir'de en az 2 bin 500 kişi ile yüz yüze ve telefonla görüşme yapılacak. İzmirlilere, "Var olan başkandan memnun musunuz?", "Hizmetlerini yapabildi mi?", "Partiye katkısı oldu mu" soruları yöneltilecek. Anket sonuçlarında mevcut başkan için seçimlerde aldığı oy oranından düşük çıkarsa bu kez, "Mevcut adaylardan kimleri görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltilecek. CHP'nin İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine yeni bir isim aradığı iddiaları gündemi meşgul ederken, Genel Başkan Özgür Özel'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

BELİRSİZLİĞİ DEVAM

Özel, "Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz" diyerek mevcut başkanları umutlandırmış, ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için net ifade kullanmamıştı. Özel, "Mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa başka aday adayları arasında bir anket yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu gelişmelere rağmen CHP'de henüz İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.