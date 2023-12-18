Sözde sorumlu Hasan etkisiz hale getirildi

MillÎ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG Suriye Silahlı Konsey üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde Saha Sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ı, 5 Aralık'ta düzenlediği nokta operasyon ile Suriye'de etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK/YPG tarafından Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan için operasyondan iki gün sonra Deyrizor'da sözde askeri tören düzenlendi. Törene birçok PKK/YPG'li terörist unsuru katıldı. 'Roni Velat' kod adlı terörist Şirvan Hasan, 1997 yılında örgüte Suriye'den katıldı. Hasan, 2020 yılında Deyrizor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021'de Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu. 2023 yılında da Deyrizor sözde Saha Sorumlusu olarak görevlendirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE 7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor" denildi.