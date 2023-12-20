  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Partiye çekilen operasyonu savaş ilanı kabul ediyorum

Partiye çekilen operasyonu savaş ilanı kabul ediyorum

MURAT ŞENBAKLAVACI
Partiye çekilen operasyonu savaş ilanı kabul ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday tanıtım toplantısı Uşak'taydı. Burada açıklamalarda bulunan partide CHP ile yol yürümek ile seçimlere ayrı girmek konusunun 9 saat boyunca demokratik bir çerçevede tartışıldığını belirten Akşener, "Uzun saatler konuşarak seçimlere tek başımıza girme kararı aldık. O gün gördük ki bizim partimiz kesinlikle iktidar olmalı. Bu kararı beğenmemek ve uymamak mümkündür. Buna uymazsanız istifa edersiniz, işin saygı kısmı budur" diye konuştu.

"BENİM BİLGİM YOK"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı arkadaşlarımız gayet saygılı biçimde ayrıldılar, haklarında hayırlısı olsun ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın ilginç bir yanı oldu. O da şu; dün bir televizyon programında benim bilgim dahilinde Ankara ve İstanbul'da pazarlıklar yapılmış. Benim bilgim yok, yerel yönetimler başkanımızın, teşkilat başkanımızın haberi yok. Neye göre yapılmış? İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, ilçe hesabı yapmışlar. Hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997'de DYP'de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım."

  • SON DAKİKA
    • İZM��R MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA