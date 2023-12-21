Erbakan’dan İzmir için ittifak sinyali

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Bugüne kadar 150'ye yakın belediye başkan adayını açıkladıklarını kaydeden Erbakan, ocak ayı başına kadar da Türkiye'deki tüm seçim bölgelerinde adaylarını belirlemiş olacaklarını söyledi. Yerel seçimle ilgili ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler" dedi. Bugün Türkiye'de, 'rant belediyeciliği', 'heykelci belediyecilik' ve 'terör belediyeciliği' olmak üzere 3 tür belediyecilik olduğunu öne süren Erbakan, bu belediyecilik anlayışlarının artık sona geldiğini söyledi