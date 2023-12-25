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Haberler Politika Ankara’da ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’

Ankara’da ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’

HABER MERKEZİ
Ankara’da ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla başkentte binlerce kişinin katılımıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi. Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen "Gazze İçin Vicdan Buluşması" için katılımcılar soğuk havaya rağmen AKM metro istasyonu önünde toplandı.

Yürüyüşe, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanları ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da katıldı. Her yaştan ve kesimden katılımın olduğu yürüyüşte, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşındı. Sağlıkçılar, avukatlar ve gazeteciler, Gazze'de öldürülen meslektaşlarıyla dayanışma için mesleki kıyafetleriyle, bazı kadınlar da içinde kefenlenmiş bebek maketleri bulunan bebek arabalarıyla kortejde yer aldı.

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